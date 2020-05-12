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В жилом доме Киева прогремели взрывы: подробности

12 мая, 10:39

Наталья Руда

ЧП произошло утром 12 мая на улице Вышгородской

В Киеве утром во вторник, 12 мая, произошло два взрыва в квартире жилого дома на улице Вышгородская, 24. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Местные жители говорят, что в этой квартире делали какие-то наркотические препараты, а утром там произошло два взрыва. Мужчина, который выгуливал собаку, говорит, что видел, как после взрывов из квартиры убежали 6 человек, среди которых две женщины. По его словам, они сели в автомобиль Mercedes Vito темно-зеленого цвета и скрылись", - говорится в сообщении.

Паблик, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, уточняет, что Mercedes Vito уже установлен, сейчас ведется его розыск.

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/ Фото: Киев Оперативный

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Другие подробности выясняются.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в жилом доме на улице Гончара, 67, в Шевченковском районе. Так, детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов дома. Взрыв был настолько мощный, что в доме вынесло окна, а сам грохот слышали жители еще нескольких улиц.

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Также в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

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Киев взрыв Минский массив

Источник: Сегодня

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