В Житомирской области нашли студентку, пропавшую в Киеве

Столичные полицейские разыскали студентку 2002 года рождения, которая ушла из общежития на улице Стельмаха и не вернулась. В полицию обратились ее родители, уточнив, что девушка не выходит с ними на связь.

Как сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции, копы направили ориентировки на несовершеннолетнюю коллегам по всей Украине и установили, что она, вероятно, может находиться у своего парня в Житомирской области.

Столичные правоохранители выехали в соседнюю область, вскоре коллеги из Житомирской области сообщили им, что разыскиваемую девушку заметили на автовокзале и задержали. Свои действия она объяснила тем, что родители запрещали ей встречаться с парнем. Тогда студентка решила поехать к нему и ничего не сказать об этом родным.

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Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли 13-летнего подростка, сбежавшего из центра реабилитации в селе Копылов.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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