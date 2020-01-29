Вандалы изуродовали Аллею художников в Киеве (фото)

Хулиганы вырвали LED-подсветку, которая была вмонтирована в перила

Фото: podil.kyivcity.gov.ua

В Киеве вандалы повредили элементы LED-подсветки, которая вмонтирована в перила вдоль Аллеи художников. Об этом сообщает пресс-служба Подольской районной государственной администрации.

Сообщается, что о вандализме уже сообщили в полицию, а копы проверяют информацию с камер видеонаблюдения на прилегающей территории, чтобы скорее найти хулиганов и привлечь их к ответственности.

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Также киевлян призвали сообщать об актах вандализма в центре в Подольскую РГА и полицию.

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Ранее неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Кроме того, также вандалы испортили мурал с котом изевстного киевского художника Виталия Гидевана, который был нарисован всего лишь несколько месяцев назад на Троещине.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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