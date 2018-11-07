Вандалы на Воскресенке в Киеве повредили пять светофоров

На нескольких улицах Днепровского района Киева повредили светофоры. Об этом сообщили в КП "Центр организации дорожного движения в Киеве".

Инцидент произошел ночью в среду, 7 ноября. Как отметили на предприятии, около 3 часов ночи вандалами были выведены из строя 5 светофоров. В частности, разбили один транспортный светофор на пересечении бульвара Перова и улице Николая Кибальчича. На улице Николая Кибальчича – два пешеходных светофора. На пересечении улицы Николая Кибальчича и улицы Курнатовского – еще два пешеходных светофора.







Фото: www.facebook.com/kyivtrafficmanagement

Фото: www.facebook.com/kyivtrafficmanagement

Фото: www.facebook.com/kyivtrafficmanagement

О том, что произошло, проинформировали сотрудники полиции, которые, по предварительной информации, оперативно задержали вандалов. Ими оказались подростки, которые будут привлечены к ответственности. Специалисты коммунального предприятия работу светофоров уже восстановили.

Напомним, вандалы в феврале 2018 года украли бронзовые украшения с надгробного памятника на могиле Леси Украинки. За девять месяцев власти Киева так и не отреставрировали памятник.

Кроме того, воры в столице украли скульптуру бронзового слоника. Место, где установили мини-памятник, было без камер.