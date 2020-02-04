Вандалы украли флаг Украины под Киевом

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В селе Гнедин под Киевом возле памятника Героям Небесной сотни повредили флагшток и украли оттуда флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

На место выехала следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции. Сейчас ведется розыск причастных к инциденту.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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Ранее в Вышгороде на местном кладбище вандалы осквернили могилу волонтера Евромайдана, который погиб от пули снайпера 20 февраля 2014 года. Посмертно он получил звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" (21 ноября 2014 года) – за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства. А также медаль "За жертвенность и любовь к Украине", тоже посмертно.

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Напомним, в Киеве неизвестный облил желтой краской памятный знак героям АТО в парке им. Рыльского в Голосеевском районе.

Также сообщалось, что в Киеве вандалы разгромили могилы на Лесном кладбище.

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