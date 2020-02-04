Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

Вандалы украли флаг Украины под Киевом

4 февраля, 15:01

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража)

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В селе Гнедин под Киевом возле памятника Героям Небесной сотни повредили флагшток и украли оттуда флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

На место выехала следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции. Сейчас ведется розыск причастных к инциденту.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Реклама

Ранее в Вышгороде на местном кладбище вандалы осквернили могилу волонтера Евромайдана, который погиб от пули снайпера 20 февраля 2014 года. Посмертно он получил звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" (21 ноября 2014 года) – за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства. А также медаль "За жертвенность и любовь к Украине", тоже посмертно.

В тренде
Розыск матери с ребенком в Киеве: в деле всплыли неожиданные подробности
Анастасия и Дмитрий Столяр

Напомним, в Киеве неизвестный облил желтой краской памятный знак героям АТО в парке им. Рыльского в Голосеевском районе.

Также сообщалось, что в Киеве вандалы разгромили могилы на Лесном кладбище.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

памятник вандализм киевская область Бориспольский район

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериала
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериалаУкраина
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: детали
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: деталиПроисшествия
Одна машина разбита, вторая – стала мусорником: в Киеве наказали
Одна машина разбита, вторая – стала мусорником: в Киеве наказали "героев" парковки (фото)Видео
Загадочная гибель курьера в Киеве: появились страшные подробности
Загадочная гибель курьера в Киеве: появились страшные подробностиПроисшествия
На столичной Оболони воры украли из квартиры даже духи
На столичной Оболони воры украли из квартиры даже духиПроисшествия
Вандалы изуродовали Аллею художников в Киеве (фото)
Вандалы изуродовали Аллею художников в Киеве (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...