Ваш сын попал в ДТП: под Киевом задержали троих подозреваемых в

Задержанных подозревают в том, что они выманили крупную сумму у пожилой женщины

Фото: полиция.

В Киевской области полицейские задержали троих мужчин, которым инкриминируют телефонное мошенничество по схеме "ваш сын попал в ДТП", с помощью которого они выманили у 65-летней женщины из Вишневого крупную сумму.

"Трое злоумышленников, один из них два года назад уволился из рядов Национальной полиции, где проходил службу на должности участкового офицера полиции, жестоко и безжалостно с целью наживы "играли" на беспомощности людей телефонной фразой "ваш сын попал в ДТП", и, чтобы "решить вопрос", нужно заплатить определенную сумму денег", – рассказали в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как выяснилось, подозреваемые воспользовались доверием женщины, позвонив ей и сообщив о выдуманной аварии с участием ее сына, и завладели ее деньгами в сумме 15 тысяч долларов и 60 тысяч гривен.

При совершении преступлений аферисты пользовались автомобилями "такси" марок Hyundai Solaris и ВАЗ-211440.

Во время проведения обысков по месту жительства задержанных полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, в частности, мобильные телефоны, которыми пользовались преступники.

Трех злоумышленников 35, 38 и 42-летнего возраста задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

В настоящее время правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области и других регионов Украины.

Ранее мы сообщали о том, как мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев.

Напомним также, новости "Сегодня" рассказывали, как телефонные аферисты обманом выманили у столичных пенсионеров 100 тысяч гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ваш сын попал в ДТП: под Киевом задержали троих подозреваемых в". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"