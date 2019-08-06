Ранее водитель вышел под залог в 500 тысяч гривен

/ Фото: А.Ракитин, Сегодня

Водитель Audi, устроивший кровавое ДТП в Киеве, не явился на заседание суда https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-08-06T14:21:00+03:00 Происшествия Ранее водитель вышел под залог в 500 тысяч гривен

Водитель Audi, который устроил массовое ДТП на площади Победы в Киеве 31 января 2019 года и вышел под залог, не явился на заседание суда по рассмотрению апелляции прокуратуры. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Коллегия судей Киевского апелляционного суда должна была рассмотреть апелляцию прокуратуры Киева на решение районного суда, который определил залог в качестве альтернативы содержанию стражей водителю Audi, который подозревается в совершении этого ДТП. Залог, кстати, фигурант оперативно внес и вышел из СИЗО", - написала Максимец.

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Несмотря на то, что материалы дела из суда первой инстанции поступили в апелляцию чуть ли не в последнюю минуту, заседание все равно перенесли в связи с отсутствием самого подозреваемого. По словам адвоката, он находится в больнице.

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Следующее рассмотрение апелляции назначено на 12 августа.

Напомним, что водитель Audi ехал по ул. Дмитриевской в направлении Старовокзальной, зацепил Volkswagen, а потом на скорости врезался в автомобиль Mazda, стоящий в тянучке. От удара машины разлетелись и задели еще три — Toyota, Daewoo и Skoda. В результате аварии погибла женщина-водитель Mazda.

Ранее сообщалось, что на Столичном шоссе в районе Чапаевки произошла крупная авария с пострадавшими. Там микроавтобус Mercedes-Benz Vito вез людей из города Кропивницкий в Борисполь. В салоне, кроме водителя, находилось восемь пассажиров: четыре женщины и четыре ребенка. Также смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель.

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