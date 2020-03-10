Водители столичных маршруток устроили драку на дороге (видео)

В Киеве два водителя маршруток утром во вторник, 10 марта, устроили драку на дороге недалеко от станции метро "Черниговская". Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Причины конфликта не сообщаются, однако на опубликованном в социальных сетях видео запечатлены кадры, как двое мужчин устроили "разборки" прямо у транспортных средств рядом с общественной остановкой.

Ранее двое водителей устроили драку после ДТП прямо на газоне возле проезжей части в центре столицы. Также подобные инциденты происходили на улице Автозаводской и недалеко от Центрального железнодорожного вокзала.

Напомним, в Киеве за 2019 год зафиксированы почти 41 тысяча ДТП. Основные причины аварий: нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и нарушение правил проезда перекрестков. Нередко водители нарушаю ПДД из-за того, что отвлекаются от управления на общение по телефону и не замечают изменения дорожной обстановки.

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