Водителю маршрутки, сбившему трех женщин на Дорогожичах, избрали меру пресечения

В качестве меры пресечения суд избрал ночной домашний арест

Фото: Александр Марущак

Водителю маршрутки, сбившему трех женщин на Дорогожичах, избрали меру пресечения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3db/46d/5c93db46d75ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3db/46d/5c93db46d75ec.jpg 2019-03-24T00:45:00+02:00 Происшествия В качестве меры пресечения суд избрал ночной домашний арест

Суд в Киеве избрал меру пресечения водителю маршрутки, который 21 марта сбил на переходе трех женщин. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "УНН".

"О ДТП на Дорогожичах. Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Сегодня суд избрал ему меру пресечения – ночной домашний арест", - рассказала она.

Подробности жуткой аварии на Дорогожичах зафиксировали местные камеры наблюдения. На видео видно, что пешеходы начали свое движение, когда включился зеленый свет светофора. В это время семь человек вышли на дорогу, однако перейти проезжую часть смогли не все.

Водитель маршрутного автобуса сбил трех женщин-пешеходов. Две улетели от авто сразу, а одну женщину автобус потянул за собой. После жуткого ДТП маршрутка остановилась не сразу. Автобус остановился в 10 метрах от перехода, на котором сбил пешеходов.

Ранее в Киеве правоохранители задержали водителя маршрутного такси, который сбил трех человек на Дорогожичах. Он дает показания силовикам. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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