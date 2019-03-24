Водителю маршрутки, сбившему трех женщин на Дорогожичах, избрали меру пресечения
В качестве меры пресечения суд избрал ночной домашний арест
Суд в Киеве избрал меру пресечения водителю маршрутки, который 21 марта сбил на переходе трех женщин. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "УНН".
"О ДТП на Дорогожичах. Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Сегодня суд избрал ему меру пресечения – ночной домашний арест", - рассказала она.
Подробности жуткой аварии на Дорогожичах зафиксировали местные камеры наблюдения. На видео видно, что пешеходы начали свое движение, когда включился зеленый свет светофора. В это время семь человек вышли на дорогу, однако перейти проезжую часть смогли не все.
Водитель маршрутного автобуса сбил трех женщин-пешеходов. Две улетели от авто сразу, а одну женщину автобус потянул за собой. После жуткого ДТП маршрутка остановилась не сразу. Автобус остановился в 10 метрах от перехода, на котором сбил пешеходов.
Ранее в Киеве правоохранители задержали водителя маршрутного такси, который сбил трех человек на Дорогожичах. Он дает показания силовикам. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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