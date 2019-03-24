Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Водителю маршрутки, сбившему трех женщин на Дорогожичах, избрали меру пресечения

Сегодня, 00:45

В качестве меры пресечения суд избрал ночной домашний арест

Фото: Александр Марущак
Водителю маршрутки, сбившему трех женщин на Дорогожичах, избрали меру пресечения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3db/46d/5c93db46d75ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3db/46d/5c93db46d75ec.jpg Происшествия В качестве меры пресечения суд избрал ночной домашний арест

Суд в Киеве избрал меру пресечения водителю маршрутки, который 21 марта сбил на переходе трех женщин. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "УНН".

"О ДТП на Дорогожичах. Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Сегодня суд избрал ему меру пресечения – ночной домашний арест", - рассказала она.

Подробности жуткой аварии на Дорогожичах зафиксировали местные камеры наблюдения. На видео видно, что пешеходы начали свое движение, когда включился зеленый свет светофора. В это время семь человек вышли на дорогу, однако перейти проезжую часть смогли не все.

Водитель маршрутного автобуса сбил трех женщин-пешеходов. Две улетели от авто сразу, а одну женщину автобус потянул за собой. После жуткого ДТП маршрутка остановилась не сразу. Автобус остановился в 10 метрах от перехода, на котором сбил пешеходов.  

Ранее в Киеве правоохранители задержали водителя маршрутного такси, который сбил трех человек на Дорогожичах. Он дает показания силовикам. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, суд, водитель, арест, дорогожичи

Вы сейчас просматриваете новость " Водителю маршрутки, сбившему трех женщин на Дорогожичах, избрали меру пресечения". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП в Житомирской области: мотоциклист влетел в электроопору

Вчера, 12:33

По предварительным данным полиции, парень не справился с управлением

В Киеве после тройного ДТП водитель устроил стрельбу

Вчера, 11:58

Водитель Maserati устроил стрельбу после столкновения с Toyota и Kia

Дороги Ганы становятся "полями смерти" – появилось видео жуткого ДТП

Вчера, 11:08

Масштабное ДТП в Гане – появилось видео

В центре Николаева пьяный водитель выехал на тротуар

Вчера, 10:02

В ДТП обошлось без пострадавших благодаря ночному времени суток

В Запорожской области пьяный мужчина угнал машину и попал в ДТП

Вчера, 03:06

Угонщик пытался сбежать от полиции и столкнулся во встречный автомобиль

В Китае произошло возгорание туристического автобуса: десятки погибших

Вчера, 01:34

Пять потерпевших находятся в критическом состоянии

Елена Беркова экстренно госпитализирована

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Здоровье госпитализированной Елены Берковой резко ухудшилось

София Ротару проходит химиотерапию, - СМИ

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Ани Лорак: чего она лишится после развода?

Фото Возняцки и Бушар просто огонь. Шарапова тоже делала это

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

Известное лекарство признано смертельно опасным

Аваков рассказал, что помешало освобождению Донецка летом 2014
Загрузка...

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

22 марта, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

21 марта, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности