Водителю стало плохо за рулем: в Киеве такси с пассажиром врезалось в маршрутку (фото)

В Киеве утром 15 июля произошло ДТП при участии автомобиля такси. Прямо за рулем у водителя, перевозившего в легковушке пассажира, случился инсульт, он потерял управление автомобилем и въехал в маршрутку на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщил пассажир такси Сергей Прокофьев на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что ехал с Нивок в сторону Виноградаря, когда у водителя такси стала бессвязной речь и перестала работать левая рука. Машину повело на встречную полосу, но пассажиру удалось выхватить руль.

"Машина пошла на встречку, я схватил руль и одной рукой повел, а он с гашетки ногу не убирает. И на вопли "Дави тормоз" тоже ноль. Ключи вытащить мозгов не хватило. Проехали нормально так по расстоянию. Как мне удалось одной рукой машины обходить, да еще в повороты – адреналин, наверное. Но на конечной 26-го (на конечной остановке троллейбуса №26 – ред.) я понял, что дальше дороги нет, впереди круг, справа остановка. Решил в столб, но попал в маршрутку. Жертв нет. Водитель пару зубов потерял. Я сгруппировался, цел. Подушки не сработали", – рассказал о ситуации мужчина, опубликовав фотографии с места аварии.

Ранее сообщалось, что в Киеве у водителя за рулем случился инфаркт.

Тем временем под Днепром за рулем автобуса с детьми умер водитель.

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