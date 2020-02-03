Под Днепром за рулем школьного автобуса умер водитель: дети выпадали на ходу (видео)

Фото: nashemisto.dp.ua

В Каменском Днепропетровской области, где недавно произошло жуткое ДТП, водитель школьного автобуса, в салоне которого ехали 22 ребенка, умер за рулем. Автомобиль врезался в забор – детям чудом удалось спастись, сообщает "Наше місто".

Выяснилось, что за рулем находился 68-летний мужчина – он вез детей в бассейн. Внезапно водителю стало плохо, и он скончался. После смерти мужчины автобус продолжал ехать по проезжей части. Он пересек трамвайные пути, съехал с дороги на тротуар и влетел в забор на перекрестке проспектов Антошкина и Шевченко. Удар был настолько сильным, что завалил фонарный столб.

Когда дети поняли, что произошло – начали выпрыгивать из автобуса. Кроме того, до того, как автобус съехал с проезжей части, из него выпала девочка. С ней все в порядке.

Фото: nashemisto.dp.ua

Издание отмечает, что, по предварительной информации, у мужчины случился инсульт.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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