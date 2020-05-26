"Вор в законе" с сообщниками прятали в банке 400 тысяч долларов "общака": фото и видео обысков

Правоохранители, расследуя умышленное убийство мужчины, во время обысков нашли 400 тысяч долларов, спрятанных в банковской ячейке в Киеве. Всего провели 45 обысков. Главный подозреваемый по прозвищу "Андрей Львовский" или "Неделя" находится не в Украине, поэтому его вскоре объявят в международный розыск. Об этом написала пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители провели 45 обысков в домах подозреваемого, его окружении и их автомобилях. Обыски проходили на территории нескольких областей в рамках расследования умышленного убийства мужчины, тело которого обнаружили в автомобиле с огнестрельным ранением головы в центре столицы в 2009 году.

"Убитым оказался друг и бизнес-партнер подозреваемого. Познакомились они во время преступной деятельности, а в дальнейшем между ними возник финансовый конфликт. К тому времени "Андрей Львовский" стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ собирался инициировать так называемую "сходку" и пожаловаться на него лидерам криминального мира", - объясняют полицейские.

В таком случае подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", и он решил избавиться от своего компаньона. По информации копов, подозреваемый с помощниками убил мужчину. Вскоре "Андрея Львовского" задержали, но затем отпустили из-за отсутствия доказательств.

Чтобы не допустить утечки информации, к расследованию был включен ограниченный круг лиц. За последние полгода правоохранители работали в полной секретности.

"Проведен ряд экспертиз, допросов свидетелей и очевидцев тогдашней события, анализ телефонных соединений и маршрутов передвижения подозреваемого, погибшего и других участников преступления, установлены ​​их места жительства, а также места нахождения части средств так называемого "общака". Благодаря этому полицейским удалось собрать обоснованные доказательства причастности "вора в законе" "Андрея Львовского", также известного как "Неделя", в умышленном убийстве своего бизнес-партнера", - говорится в сообщении.

Установлено, что часть "общака" находится в банковской ячейке одного из финучреждений. Во время обысков изъяли 400 000 долларов; записи с указанием того, на что использовались эти деньги; оружие, в том числе и то, которое было тщательно спрятано; ценные вещи; записи "черновой" бухгалтерии; документы, которые могут свидетельствовать о причастности подозреваемого и соучастников к совершению этого и ряда других преступлений; автомобили, в том числе и бронированные; компьютерную технику; старинные иконы и предметы сакрального искусства.

Сейчас правоохранители выясняют, где злоумышленники взяли все эти средства. В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

Это второй случай за годы независимости Украины, когда собрали доказательства причастности лидеров криминального мира к совершению уголовного преступления. "Андрею Львовскому" грозит от семи дот 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее столичная полиция задержала российского "вора в законе" по кличке "Камо Московский".

Также из Украины снова депортировали вора в законе, 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

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