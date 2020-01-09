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В Киеве поймали российского "вора в законе" Камо Московского

9 января, 13:10

Мужчина провел в местах лишения свободы более 30 лет

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция задержала российского "вора в законе" по кличке "Камо Московский". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

"57-летний уроженец Грузии и граждан Российской Федерации был коронован в 1983 году в Тбилиси. Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений, в частности. В целом провел в местах лишения свободы РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года", – говорится в сообщении.

Чтобы избежать уголовной ответственности за свой статус он приехал в Украину, незаконно пересекая государственную границу. Его задержали 5 января и на шесть месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

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На данный момент решается вопрос его принудительного выдворения с запретом въезда в Украину сроком на пять лет.

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Ранее в Киевской области полиция задержала криминального авторитета и его "помощников", которые в ноябре прошлого года в ночном заведении Борисполя жестоко избили битами мужчину.

Кроме того, сообщали, о том, что из Украины выдворили вора в законе по кличке Тенго Гальский. Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали вора в законе, 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

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Киев задержание вор в законе

Источник: Сегодня

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