Возле метро "Минская" в Киеве произошел взрыв: первые подробности (фото, видео)

На рынке рядом с метро заминировали два автокиоска, а специалисты обезвреживали взрывные устройства

В Киеве возле станции метро "Минская" во вторник, 21 июля, произошел взрыв.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, это было обезвреживание двух самодельных взрывных устройств на рынке "Минский".

"Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский" (расположен возле метро – ред.). Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", – написал Кличко.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

В Сети опубликовали видео взрыва:

В полиции Оболонского нам рассказали подробности ЧП.

"В полицию обратился мужчина и сообщил, что на площади возле станции метро "Минская", рядом возле автомобиля желтого цвета будет заложена бомба. На место немедленно выехали взрывотехники, патрульные, полиция. С площади на безопасное расстояние отвели людей, установили оцепление. Информация подтвердилась. Нашли подозрительную коробку. Было принято решение обезвредить взрывное устройство на месте. Осколки взрывного устройства собраны и отправлены на экспертизу. Никто из людей от взрыва не пострадал", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Оболонского района.

Там добавляют, что вовремя провели оцепление и перекрыли доступ людей к месту, где лежала взрывчатка. В то же время работу метрополитена не останавливали – станция работала в обычном режиме. В полиции отмечают, что разыскивают человека, который сообщил им о заложенной взрывчатке, а также ищут злоумышленников, которые ее установили возле автомобиля.

"По данному случаю уже проводятся следственные действия", – добавляют в полиции.

Напомним, что 17 июля у станции метро "Шулявская" произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

Также мы писали о ночном взрыве на улице Маршала Гречко – там трое неизвестных подорвали банкомат.

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