В Киевской области поезд насмерть сбил мужчину

21-летний юноша в наушниках возвращался домой по железнодорожным путям

Фото: ГУНП в Киевской области.

В Киевской области 21-летнего парня насмерть сбил электропоезд. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Трагедия произошла около 5:30 на 915 километре пути "Фастов Сорочий Брод". Юноша возвращался домой после празднования Ивана Купала и шагал вдоль пути. По словам полицейских, молодой человек был в наушниках, и просто не услышал, как приближается поезд. Машинист сигналом пытался его предупредить, но трагедии избежать не удалось. Юноша не дошел домой в село Малая Снитинка: ему оставалось пройти только 600 метров.

Фото: ГУНП в Киевской области

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта)", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области товарный поезд насмерть сбил молодого мужчину. По словам машиниста, парень сидел на рельсах и не реагировал на сигналы локомотива.

Также мы писали, что поезд "Львов-Бахмут" насмерть сбил подростка на велосипеде. От полученных травм парень погиб на месте происшествия.

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