Взрыв на Позняках: Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль

Кабинет министров Украины изучит возможные причины взрыва в жилом доме на Позняках и сделает все возможное, чтобы помочь пострадавшим. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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"Держу ситуацию на личном контроле. На месте происшествия находятся глава МВД Арсен Аваков и руководитель ГСЧС Николай Чечеткин. От них оперативно получаю информацию о ходе спасательных работ и расследовании причин взрыва. Поручил, чтобы в понедельник этот вопрос рассмотрела комиссия ТЭБ и ЧС", - отметил он.

Премьер также выразил соболезнования семьям погибших.

"Правительство детально изучит причины взрыва и сделает все возможное, чтобы помочь людям, которые пострадали. По этому вопросу держим связь с городским головой Киева Виталием Кличко и Офисом Президента", – подытожил Шмыгаль.

Напомним, 21 июня в 10-этажном доме на ул. Саломеи Крушельницкой в Деснянском районе Киева произошел взрыв, в результате которого были разрушены несколько этажей. На месте работают 420 человек личного состава полиции и спасателей, а также 60 единиц техники.

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На место ЧП прибыл мэр города Виталий Кличко. Во время брифинга он заявил, что здание необходимо разбирать, поскольку дом сильно поврежден.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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