Взрыв гранаты в Киеве: число жертв возросло

Инцидент произошел ночью в Дарницком районе города

Фото: ГУНП в Киеве.

В киевской больнице скончалась женщина, которая пострадала в результате взрыва гранаты в многоэтажке на Позняках. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Кроме того, в полиции рассказали, что на момент взрыва в квартире находились три человека: женщина, которая сообщила копам об инциденте, и ее 38-летняя дочь с ее 44-летним сожитель. В результате взрыва мужчина погиб на месте, а женщину с ранениями госпитализировали в больницу, но спустя несколько часов она скончалась.

"Следственным отделом Дарницкого управления полиции информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства взрыва выясняются.

Ранее мы писали о том, что произошел 27 апреля, около 23:15 в многоэтажке на улице Вишняковской, 9. По словам правоохранителей, в квартире произошла ссора между мужчиной и его гражданской женой, которой и принадлежала жилплощадь. Конфликт возник из-за детей женщины от предыдущего брака. Во время скандала мужчина достал гранату и начал угрожать женщине, но боеприпас взорвался в его руке.















Напомним, не так давно в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

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