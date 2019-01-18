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В Запорожской области мужчина бросил гранату в полицейских: опубликованы фото

Сегодня, 19:52

Злоумышленник едва не убил полицейских при задержании

В Запорожской области мужчина бросил гранату в полицейских
В Запорожской области мужчина бросил гранату в полицейских. Фото: Нацполиция
В Запорожской области мужчина бросил гранату в полицейских: опубликованы фото //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/20b/72c/5c420b72c4904.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/20b/72c/5c420b72c4904.jpg Запорожье Злоумышленник едва не убил полицейских при задержании

В Вольнянском районе Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа и пытался взорвать полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, копы получили сообщение о том, что возле дома в селе Благовещенское мужчина угрожает пистолетом работникам Вольнянского РЭС после ссоры с сотрудниками облэнерго, которые поверяли в его доме электросчетчик.

Злоумышленник выстрелил в одного из них, а после этого отправился во двор к соседу, с которым постоянно ссорился, и нанес ему телесные повреждения.

В этот момент на место происшествия прибыли полицейские, в которых злоумышленник бросил гранату, которая, к счастью, она не взорвалась.

При задержании у злоумышленника изъяли пистолет, около 100 патронов и два корпуса гранат "Ф-1" с запалами. Было открыто уголовное производство. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что житель Ровенской области бросил гранату под ноги молодой паре. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.

А пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет попали в больницу в результате взрыва гранаты в Тернопольской области. Как оказалось, две девушки и четверо  парней вместе встречали в Новый год. Один из гостей принес гранату, чтобы похвастаться "игрушкой" и поставил ее на стол. Гранату захотела осмотреть 11-классница, но случайно задела чеку и произошел  взрыв.

граната, хулиган, пистолет, запорожская область

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