В Запорожской области мужчина бросил гранату в полицейских: опубликованы фото
Злоумышленник едва не убил полицейских при задержании
В Вольнянском районе Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа и пытался взорвать полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, копы получили сообщение о том, что возле дома в селе Благовещенское мужчина угрожает пистолетом работникам Вольнянского РЭС после ссоры с сотрудниками облэнерго, которые поверяли в его доме электросчетчик.
Злоумышленник выстрелил в одного из них, а после этого отправился во двор к соседу, с которым постоянно ссорился, и нанес ему телесные повреждения.
В этот момент на место происшествия прибыли полицейские, в которых злоумышленник бросил гранату, которая, к счастью, она не взорвалась.
При задержании у злоумышленника изъяли пистолет, около 100 патронов и два корпуса гранат "Ф-1" с запалами. Было открыто уголовное производство. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что житель Ровенской области бросил гранату под ноги молодой паре. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.
А пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет попали в больницу в результате взрыва гранаты в Тернопольской области. Как оказалось, две девушки и четверо парней вместе встречали в Новый год. Один из гостей принес гранату, чтобы похвастаться "игрушкой" и поставил ее на стол. Гранату захотела осмотреть 11-классница, но случайно задела чеку и произошел взрыв.
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