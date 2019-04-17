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Взрыв машины разведчика в Киеве: глава СБУ сообщил важную информацию о подрывнике

Сегодня, 13:08

Диверсант имел фальшивый паспорт гражданина Киргизии на имя Алексея Ломако, настоящее имя преступника – Алексей Комаричев

Фото: Нацполиция

Служба безопасности Украины заявляет, что диверсант, подозреваемый в подрыве автомобиля сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова 4 апреля, выжил, он арестован. Об этом на брифинге сказал глава СБУ Василий Грицак, передают Українськi Новини.

Он заявил, что ранее распространенная информация о гибели террориста является ложной.

"Исполнитель жив, он находится в больнице", – заявил Грицак.

По его словам, этот диверсант имел фальшивый паспорт гражданина Киргизии на имя Алексея Ломако.

Настоящее имя преступника – Алексей Комаричев.

Он гражданин России, сотрудник военной разведки.

Комарычев – руководитель российской ДРГ, заброшенной в Украину для убийства украинских офицеров разведки.

Ранее Грицак сообщил, что СБУ пресекла деятельность на территории Украины диверсионной террористической группы спецслужб РФ, которая направлялась для осуществления политических убийств и ликвидации офицеров украинских спецслужб.

По словам главы СБУ, всего с начала 2017 года на территорию Украины из РФ и так называемой "ДНР" было направлено несколько автономно действующих диверсионно-террористических групп.

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Тег СБУ, подрыв

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