Взрыв машины разведчика в Киеве: глава СБУ сообщил важную информацию о подрывнике
Диверсант имел фальшивый паспорт гражданина Киргизии на имя Алексея Ломако, настоящее имя преступника – Алексей Комаричев
Служба безопасности Украины заявляет, что диверсант, подозреваемый в подрыве автомобиля сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова 4 апреля, выжил, он арестован. Об этом на брифинге сказал глава СБУ Василий Грицак, передают Українськi Новини.
Он заявил, что ранее распространенная информация о гибели террориста является ложной.
"Исполнитель жив, он находится в больнице", – заявил Грицак.
По его словам, этот диверсант имел фальшивый паспорт гражданина Киргизии на имя Алексея Ломако.
Настоящее имя преступника – Алексей Комаричев.
Он гражданин России, сотрудник военной разведки.
Комарычев – руководитель российской ДРГ, заброшенной в Украину для убийства украинских офицеров разведки.
Ранее Грицак сообщил, что СБУ пресекла деятельность на территории Украины диверсионной террористической группы спецслужб РФ, которая направлялась для осуществления политических убийств и ликвидации офицеров украинских спецслужб.
По словам главы СБУ, всего с начала 2017 года на территорию Украины из РФ и так называемой "ДНР" было направлено несколько автономно действующих диверсионно-террористических групп.
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