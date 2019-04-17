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СБУ задержала российских диверсантов, готовивших покушения на украинских политиков

Сегодня, 12:37

Грицак сообщил, что сегодня утром спецслужбы закончили очередной этап операции

Василий Грицак
Василий Грицак. Фото: president.gov.ua

История со взрывом машины сотрудника спецслужб в Киеве получила продолжение. Председатель Службы безопасности Василий Грицак заявил, что СБУ пресекла деятельность на территории Украины диверсионной террористической группы спецслужб РФ, которая направлялась для осуществления политических убийств и ликвидации офицеров украинских спецслужб. Об этом Грицак сообщил на брифинге в Киеве.

"СБУ официально сообщает, что пресечена деятельность на территории нашего государства диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб РФ в составе 7 человек. Все они задержаны и арестованы", – заявил он.

Грицак отметил, что сегодня утром "мы заканчивали очередной этап этой операции и задержали еще одного человека, который способствовал деятельности этой террористической группы на территории нашего государства".

По словам главы СБУ, всего с начала 2017 года на территорию Украины из РФ и так называемой "ДНР" было направлено несколько автономно действующих диверсионно-террористических групп.

"Эти группы направлялись военной разведкой РФ для осуществления политических убийств и ликвидации офицеров украинских спецслужб. Одна из таких групп 27 июня 2017 года совершила дерзкое преступление – теракт, в результате которого погиб генерал военной разведки Максим Шаповал. По аналогичному сценарию – 4 апреля 2018 года при попытке закладки взрывного устройства под автомобиль украинского военного разведчика произошел самоподрыв", - добавил Грицак.

Ранее сообщалось, что СБУ раскрыла схему легализации боевиков "Л/ДНР" в Украине.

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Тег СБУ, грицак, ДРГ

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Источник:

УНИАН

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