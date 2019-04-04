Взрыв машины сотрудника спецслужб в Киеве: подрывник умер в больнице

Мужчина умер, не приходя в сознание

Взрыв машины сотрудника спецслужб в Киеве: подрывник умер в больнице 2019-04-04T16:14:00+03:00 Происшествия Мужчина умер, не приходя в сознание

Мужчина, подорвавшийся при попытке заложить мину под машину офицера разведслужб в Киеве, умер в больнице, не приходя в сознание, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"04.04.19 около 03:17 в г. Киеве неустановленным лицом совершено покушение на совершение террористического акта в отношении сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минирования автомобиля последнего. Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства указанное лицо получило многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончалось в больнице, не приходя в сознание", - написал Лысенко.

Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование осуществляет ГУ Нацполиции в Киеве, процессуальное руководство поручено военным прокурорам Главной военной прокуратуры ГПУ.

Взрыв произошел в ночь на 4 апреля. По подрыву машины полиция расследует уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Наряду с этим, журналист Юрий Бутусов сообщил, что взрыв произошел в тот момент, когда диверсант пытался установить мину под машину. При этом, по его информации, диверсант является гражданином одной из стран Средней Азии, на его теле есть характерные татуировки. В результате взрыва его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Напомним, это не первое покушение на сотрудников спецслужб в Киеве. Так, 27 июня 2017 года на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес", погиб сотрудник ГУР Минобороны Максим Шаповал.

А 31 марта 2017 года в Центральном районе Мариуполя взорвался автомобиль, в результате погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.

31 октября глава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании в Одессе подозреваемой в убийстве Хараберюша. Ею оказалась Юлия Просолова из Донецка. За свою работу она получила 15 тысяч долларов. Прокуратура Донецкой области квалифицировала это происшествие как теракт.

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