Взрыв многоэтажки в Киеве: в газовой компании проходят обыски

Правоохранители пришли в коммунальные службы, которые обслуживали аварийный дом на Позняках

В газораспределительной компании и всех других коммунальных службах, которые обслуживали дом в Дарницком районе Киева, где 21 прогремел взрыв, проходят обыски.

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Об этом 21 июня сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартир, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное окружения полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров", – сказал глава МВД.

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Аваков добавил, что работы по разборке завалов продолжаются. Как уже сообщалось, под руинами могут оставаться еще до шести пострадавших. Их пытаются отыскать более 500 человек личного состава спасательной службы и Нацполиции при помощи более 50 единиц техники и кинологов.

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Напомним, что утром 21 июня в многоквартирном доме на ул. Саломеи Крушельницкой на киевских Позняках прогремел взрыв, в результате которого были разрушены с четвертого по седьмой этаж. На данный момент известно лишь об одной жертве трагедии.

Видео: YouTube Alexander Ovdiy

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