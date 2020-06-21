Взрыв многоэтажки в Киеве: в газовой компании проходят обыски

В газораспределительной компании и всех других коммунальных службах, которые обслуживали дом в Дарницком районе Киева, где 21 прогремел взрыв, проходят обыски.
Об этом 21 июня сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартир, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное окружения полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров", – сказал глава МВД.
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Аваков добавил, что работы по разборке завалов продолжаются. Как уже сообщалось, под руинами могут оставаться еще до шести пострадавших. Их пытаются отыскать более 500 человек личного состава спасательной службы и Нацполиции при помощи более 50 единиц техники и кинологов.
Напомним, что утром 21 июня в многоквартирном доме на ул. Саломеи Крушельницкой на киевских Позняках прогремел взрыв, в результате которого были разрушены с четвертого по седьмой этаж. На данный момент известно лишь об одной жертве трагедии.
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