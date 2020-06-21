Мощный взрыв на Позняках: спасатели уточнили данные по жертвам

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям ничего не знают о втором погибшем

На месте взрыва в многоквартирном доме в Деснянском районе Киева все же обнаружили одну погибшую, а не двоих, как утверждал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Реклама

Об этом после трагедии заявил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий. Он заявил, что погибшая – пожилая женщина.

Читайте также: Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках

Народный депутат Верховной Рады от 216 избирательного округа 216, в который входит взорвавшийся дом, Леся Забуранная ("Слуга народа") прибыла к месту событий и заявила, что, по предварительным данным, взрыв произошел в квартире погибшей женщины. В ГСЧС это пока не подтверждают и просит дождаться результатов экспертизы.

В Киевгазе тоже пока что не имеют заключения о том, в какой именно квартире произошел взрыв.

В тренде В Киеве начался сезон пробок: проспект Степана Бандеры перекроют на ремонт

Реклама

Сейчас под завалами может находиться второй погибший человек. Спасатели обзванивают каждого жильца поврежденных квартир, чтобы узнать мог быть дома в момент взрыва. В целом, как сообщили в Telegram-канале городского главы Киева Виталия Кличко, под завалами могут находиться от двух до шести человек.

Напомним, что утром 21 июня в многоквартирном доме на ул. Саломеи Крушельницкой в Деснянском районе Киева произошел взрыв, в результате которого были разрушены с четвертого по седьмой этаж. На месте работают 420 человек личного состава полиции и спасателей, а также 60 единиц техники.

Прибывший на место аварии Виталий Кличко заявил, что здание необходимо разбирать, поскольку дом сильно поврежден. Сейчас эксперты обсуждают, как можно это сделать в кратчайшие строки.

Видео: YouTube Alexander Ovdiy

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама