Трагедия на Позняках: "Киевгаз" рассказал о результатах проверки дома перед взрывом

В газовой компании рассказали о процедурах с газовыми счетчиками в доме, где произошел взрыв

За день до взрыва на Позняках в Киеве, где были разрушены несколько этажей многоэтажки по улице Крушельницкой, в доме проводили проверку счетчиков.

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Об этом заявила представитель компании "Киевгаз" Елена Мичурина, добавив, что состояние сетей в этом доме было удовлетворительным.

По ее словам, поверка газовых счетчиков является стандартной обязательной процедурой.

"Не только в этом доме, но и по Киеву ежедневно мы проводим не замену, а поверку счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а и в течение месяца. Это обязательная ежедневная работа "Киевгаза". У нас есть графики, мы сообщаем на сайте, это не какая-то уникальная процедура, которая была только в этом доме", - подчеркнула она.

Мичурина заверила, что проверка проводится один раз в восемь лет: счетчики снимаются для того, чтобы проверить, насколько они исправны, а на его место ставится заглушка. После этого проверяется возможность утечки газа.

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На момент пребывания работников компании в доме запаха газа не было, подчеркнула она.

"Ставится своеобразная заглушка, и после этого проверяется наличие на утечки газа. То есть, в тот период, когда там находились наши сотрудники, никаких жалоб и запаха газа не было", - отметила она.

На вопрос, жаловались ли жители дома на запах газа после поверки счетчиков, Мичурина ответила, что эти данные уточнят позже.

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"Были ли заявки от жителей, нужно уточнить у коллег, потому что сейчас такой информации нет. Общее состояние газовых сетей в доме, насколько я сейчас знаю предварительно, то все окей, удовлетворительное состояние сетей, но надо уточнять", - пояснила она.

По информации представителя "Киевгаза", причины взрыва невозможно выяснить до момента проведения расследования и предоставления официальных выводов.

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"Сообщение (о взрыве – Ред.) мы получили в десять часов, и сразу выехала газовая служба, потому что дом газифицирован. Причины сейчас выяснить невозможно, потому что туда никого не пускают, спасатели сейчас разбирают стены и очень аккуратно, потому что есть угроза, что рухнет и дальше. То есть, допустить газовиков туда сегодня точно не удастся", - подчеркнула она.

Мичурина отметила, что компания немедленно отключила поставки газа ко всему дому, чтобы не ухудшилась ситуация.

"Сейчас все руководство здесь находится на месте, представители ГСЧС, представители "Киевгаза", и только после заключения этой комиссии можно будет делать выводы о причинах взрыва – был ли это газ или взрывчатка, или что-то другое", – добавила она.

Напомним, что утром 21 июня в многоквартирном доме на ул. Саломеи Крушельницкой в Дарницком районе Киева прогремел взрыв, в результате которого были разрушены этажи с четвертого по седьмой. Премьер-министр Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль.

Видео: Киев Оперативный

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