Взрыв газа в Киеве: опубликованы видео первых минут после ЧП

В Киеве на Позняках произошел взрыв в многоэтажном жилом доме – были разрушены квартиры на нескольких этажах.
Первые секунды после этого происшествия были сняты на видео очевидцем.
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На кадрах можно увидеть, как после мощного взрыва многоэтажку укрывают клубы дыма, а свидетели этого происшествия не могут сдержать эмоций.
Позже в Сеть выложили еще один ролик, сделанный на месте инцидента.
Как стало известно, вероятнее всего, взорвался бытовой газ. Несколько этажей 10-этажного дома по улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы оказались разрушены.
На место происшествия оперативно прибыли около полусотни работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и девять единиц техники – они разбирают завалы и выясняют, есть ли пострадавшие в этом происшествии.
Напомним, ранее в Харькове произошел взрыв газового баллона в квартире жилого шестиэтажного дома. Как оказалось, происшествие случилось на четвертом этаже. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сообщалось также, что в селе под Одессой взрыв газа разрушил жилой дом. "Разрушилась крыша пристройки частного жилого дома. Вероятной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования", — сообщали тогда спасатели, уточняя, что на месте происшествия не было возгорания.
Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве
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