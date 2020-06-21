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Взрыв газа в Киеве: опубликованы видео первых минут после ЧП

21 июня, 11:00

Руслан Ровик Руслан Ровик

На кадрах можно увидеть, что творилось сразу же после инцидента

В Киеве на Позняках произошел взрыв в многоэтажном жилом доме – были разрушены квартиры на нескольких этажах.

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Первые секунды после этого происшествия были сняты на видео очевидцем.

Видео: Киев Оперативный

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

На кадрах можно увидеть, как после мощного взрыва многоэтажку укрывают клубы дыма, а свидетели этого происшествия не могут сдержать эмоций.

Позже в Сеть выложили еще один ролик, сделанный на месте инцидента.

Видео: Киев Оперативный
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Как стало известно, вероятнее всего, взорвался бытовой газ. Несколько этажей 10-этажного дома по улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы оказались разрушены.

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На место происшествия оперативно прибыли около полусотни работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и девять единиц техники – они разбирают завалы и выясняют, есть ли пострадавшие в этом происшествии.

Напомним, ранее в Харькове произошел взрыв газового баллона в квартире жилого шестиэтажного дома. Как оказалось, происшествие случилось на четвертом этаже. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сообщалось также, что в селе под Одессой взрыв газа разрушил жилой дом. "Разрушилась крыша пристройки частного жилого дома. Вероятной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования", — сообщали тогда спасатели, уточняя, что на месте происшествия не было возгорания.

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Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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Киев взрыв взрыв газа

Источник: Сегодня

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