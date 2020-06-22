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Взрыв в многоэтажке в Киеве: в ГСЧС отчитались о ходе спасательных работ

22 июня, 02:59

Елена Вус Елена Вус

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций

По состоянию на 23:00 воскресенья, 21 июня, в результате взрыва в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, эвакуированы 23 человека, деблокировано трое людей. На месте чрезвычайной ситуации найдено трое погибших.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС..

По данным чрезвычайников, на месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

Кроме того, экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома оказывают шесть психологов.

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"Сейчас устанавливаются тросы и распорки для стабилизации конструкций дома. Всего для проведения работ привлечено более 460 человек и 70 единиц техники, из них от ГСЧС 170 человек и 30 единиц техники, в том числе 1 кинологический расчет", – говорится в сообщении.

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Ранее Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что неизвестной остается судьба еще трех человек. По его словам, город оказывает необходимую помощь всем пострадавшим в результате взрыва дома. Кроме того, мэр отметил, что спасатели будут работать круглосуточно и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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Киев взрыв позняки ГСЧС

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