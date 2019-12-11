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Яготинский стрелок по копам скрылся: введена операция "Сирена"

11 декабря, 20:21

Александр Марущак

Штурм дома злоумышленника результатов не дал

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

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Поиски злоумышленника, который 11 декабря расстрелял полицейский автомобиль в Яготине из ружья, продолжаются.

Напомним, для задержания вооруженного злоумышленника руководителем областной полиции была введена полицейская спецоперация "Гром". Известно, что мужчина скрылся во дворе своего дома.

"После того, как мужчина скрылся во дворе дома, мы решили, что он там забаррикадировался. Но, когда здание взяли штурмом, там никого не было. Мужчине каким-то образом удалось скрыться. Сейчас по Киевской области введена операция "Сирена" – разыскиваем подозреваемого в обстреле полицейского авто. Предполагаем, что мужчина уехал на микроавтобусе", – рассказали в полиции Киевской области.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто. В их отношении открыто два производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

А в июле на столичной Оболони шестеро человек избили полицейского. Копа вызвали из-за драки, но по прибытии он успел лишь сделать несколько предупредительных выстрелов, когда его сзади ударили бутылкой по голове и он потерял сознание. После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку с личными вещами, документами и деньгами.

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Источник: Сегодня

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