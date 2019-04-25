Ямы вместо кустов: с киевских клумб похитили цветов на 80 тысяч гривен

В "Киевзеленстрое" уверены, что растения воруют на продажу или для озеленения собственных дворов

В спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен недавно высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен.



Так, в небольшом сквере на Троещине сделали маленький оазис в окружении шумных многоэтажек, высадив в нем несколько сотен кустов можжевельника. Впрочем, старания коммунальщиков не были оценены, и почти все новые насаждения украли. Причем в парке в этом же районе неизвестные вырвали из клумб почти

полтысячи тюльпанов.

"Это страшно, как это берут и воруют. Это же делается все для нас", – жалуются киевляне.

Это двенадцатая кража с начала сезона, рассказывают в "Киевзеленстрое". Крадут все

яркое и цветущее: тюльпаны, барбарис, форзицию и саженцы деревьев.

По словам главного инженера "Киевзеленстроя" Деснянского района Олега Кравченко, что убытки от хищений зеленых насаждений составляют около 80 тысяч гривен. И это только в одном районе столицы. Коммунальщики уверены, что растения воруют на продажу или для озеленения собственных дворов.

"Они не выкапывают, а прям вырывают с корнем. Оно маловероятно, что приживется", – уточнил Кравченко.

Если убытки превышают 190 гривен, похитителям насаждений грозит уголовная ответственность. Впрочем, юристы отмечают, что воришек поймать сложно.

"Это очень сложно – поймать человека, который украл зеленые насаждения, и найти эти зеленые насаждения, чтобы доказать его виновность", – сообщила юрист Ксения Бондарчук.

При этом жителям микрорайона остаток весны и лето придется любоваться ямами вместо можжевельника, потому что высаживать новые кусты уже поздно.

Напомним, что по данным "Киевзеленстроя", в этом году уже было похищено 11 деревьев и 1090 кустов, массово выкапывают и цветы на клумбах, которых пока и так не особо много. Больше всего таких случаев зафиксировано в Деснянском и Святошинском районах.

Отметим, что кроме воровства кустов и деревьев, в столичных парках в последнее время орудуют вандалы. Так, на Оболонской набережной в Киеве лавочки и парапеты обмазали солидолом. Также на набережной испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба.

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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