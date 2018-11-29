В одном районе Киева сгорели автомобили Audi и Daewoo

Сегодня, 15:37

Пожары возникли на улице Гончара и проспекте Победы

Фото: пресс-служба ГСЧС Киева
Фото: пресс-служба ГСЧС Киева

На улице Олеся Гончара в Шевченковском районе Киева произошел пожар в автомобиле Audi. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС столицы.

Отмечается, что пожар возник в четверг, 29 ноября, в 3:48. Автомобиль был припаркован на обочине проезжей части дороги возле дома №43.

На месте происшествия работали спасатели 2-й государственной пожарно-спасательной части, в 04:05 пожар ликвидировали. Огонь повредил моторный отсек, передние колеса и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Вместе с тем, как отметили в группе dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, очевидцы слышали два сильных хлопка. Под автомобилем была найдена тряпка, в связи с чем есть подозрение на поджег.

Кроме того, спасатели ГУ ГСЧС в Киеве потушили автомобиль Daewoo. Пожар возник в среду, 28 ноября, в 17:57 в Шевченковском районе Киева на проезжей части проспекта Победы. В 18:24 огонь был потушен. В результате возгорания был поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие, передние колеса, фары и салон автомобиля.

Напомним, накануне на Троещине сгорели два гаража и автомобиль BMW. Пожар произошел ночью на территории гаражного кооператива в Деснянском районе.

Кроме того, рано утром 26 ноября возле российского посольства в Киеве сгорел автомобиль на дипномерах. Пожар потушили прибывшие на место спасатели, причины возгорания выясняет полиция.
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