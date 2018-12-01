Захват заложницы в Киеве: появилось видео освобождения женщины

Полиция Киева, задержавшая подозреваемого в грабеже, который забаррикадировался в квартире и взял свою мать в заложники, обнародовала видео освобождения женщины.

Напомним, что ночью 1 декабря копы получили заявление о разбойном нападении на киевлянина: неизвестный, угрожая ножом, отнял у мужчины рюкзак. Подозреваемый сбежал, а позже оказалось, что мужчина забаррикадировался в квартире, где в одной из комнат насильно удерживал мать.

Подозреваемого задержали, а женщину – освободили. В квартире был проведен обыск в рамках неотложных следственных действий по уголовному производству, открытому по статье "разбой".

Напомним, ранее в Святошинском районе столицы мужчина закрылся в квартире и угрожал убить собственных детей. Полицейский спецназ провел штурм помещения и задержал злоумышленника.

А ранее на Прикарпатье спецназовцы КОРДа освободили заложницу, которую захватил иностранец, пытаясь таким образом вернуть утраченную любовь.



