Захват заложницы в Киеве: появилось видео освобождения женщины

Сегодня, 16:11

Пострадавшей оказалась мать злоумышленника

facebook.com/UA.KyivPolice
facebook.com/UA.KyivPolice

Полиция Киева, задержавшая подозреваемого в грабеже, который забаррикадировался в квартире и взял свою мать в заложники, обнародовала видео освобождения женщины.

Напомним, что ночью 1 декабря копы получили заявление о разбойном нападении на киевлянина: неизвестный, угрожая ножом, отнял у мужчины рюкзак. Подозреваемый сбежал, а позже оказалось, что мужчина забаррикадировался в квартире, где в одной из комнат насильно удерживал мать.

Подозреваемого задержали, а женщину – освободили. В квартире был проведен обыск в рамках неотложных следственных действий по уголовному производству, открытому по статье "разбой".

Напомним, ранее в Святошинском районе столицы мужчина закрылся в квартире и угрожал убить собственных детей. Полицейский спецназ провел штурм помещения и задержал злоумышленника.

А ранее на Прикарпатье спецназовцы КОРДа освободили заложницу, которую захватил иностранец, пытаясь таким образом вернуть утраченную любовь.
Киев, заложница, спецназ, спецоперация
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: пресс-служба Нацполиции

Захват заложницы в Киеве: опубликованы фото

Сегодня, 10:55

Подозреваемый пытался сбежать от полиции и взял в заложники свою мать

Другие регионы

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Сумах вынесли решение по женщине, грозившей отрезать ребенку голову

1 Июня, 17:03

Женщину из Луганской области отправили под стражу без права на залог
Загрузка...
Загрузка...