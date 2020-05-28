Заместитель мэра Борисполя попался на необычной взятке

Чиновник требовал у застройщика «награду» - три «однушки» в новостройке

Полицейские задержали одного из заместителей мэра Борисполя при получении взятки в виде договора купли-продажи квартиры в местной новостройке. Задержанный также является депутатом Бориспольского горсовета, сообщили правоохранители.

Установлено, что чиновник требовал "награду" за непрепятствование предпринимателю в строительных работах. За такие "услуги" чиновник хотел получить 30 тысяч долларов или три однокомнатные квартиры в новостройке Борисполя.

В качестве вещественного доказательства следователи полиции изъяли договор купли-продажи недвижимости на сумму 195 700 гривен.

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Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным в совершении уголовного преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения Неправомерное выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Ранее мы писали, что в Киевской области будут судить 47-летнего мужчину, который ездил в нетрезвом состоянии и пытался подкупить наряд полиции. Также сообщалось, что в Сквире водитель снял на видео, как копы берут взятку. На взятке поймали и копа в Харькове:

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