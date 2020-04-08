Заму директора столичной школы, в которой ударило током девочку, объявили подозрение

Заместителю директора столичной школы № 69, где в 2018 году ударило током маленькую ученицу, объявлено подозрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В прокуратуре напомнили, что девочка была в столовой, прикоснулась руками к металлической подставке стола и ее ударило током. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения.

"Проведенными следственными действиями и экспертизами установлено, что травмы ребенка находится в причинно-следственной связи с действиями заместителя директора школы по административно-хозяйственной части, который небрежно отнесся к своим обязанностям в части надзора за проверкой изоляции электроустановок в заведении и, не убедившись в их исправности, допустил в помещение персонал и учащихся", – говорится в сообщении.

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Замдиректора сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.

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