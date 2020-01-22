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В одной из школ Полтавской области умерла девочка

22 января, 16:27

Копы начали расследовать смерть школьницы

/ Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

В Полтавской области в одной из школ Кременчугского района умерла девочка – 14-летняя ученица седьмого класса.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, сейчас копы расследуют обстоятельства трагедии.

"22 января в Кременчугское районное отделение полиции поступило сообщение от дежурного врача скорой помощи – в помещении одной из школ района в присутствии медиков умерла 14-летняя школьница", – заявили копы.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которой было решено направить тело умершей на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство" для проведения следственных действий и выяснения всех обстоятельств трагедии.

Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родственники девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Также мы писали, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

Ранее в Николаеве роженица с младенцем умерли, пока медики ставили диагноз:

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школа Кременчуг школьница девочка Полтавская область

Источник: Сегодня

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