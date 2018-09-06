На Волыни во время урока умерла первоклассница

Сегодня, 15:22

Трагедия произошла во время урока физкультуры

Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Фото: архив "Сегодня"

В селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области во время урока физкультуры в школе села умерла первоклассница. Об этом сообщили в Волынском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как сообщила старший врач центра Надежда Матушевская, в 10:23 к медикам поступил вызов о том, что в школе во время урока физкультуры посинел ребенок. Медики, приехавшие на место вызова, проводили реанимационные мероприятия, но девочку спасти не удалось.

По словам матери умершего ребенка, девочка была здорова. Утром она позавтракала и пошла в школу. На данный момент причина смерти ребенка неизвестна, а тело девочки направили на экспертизу.

Напомним, не так давно в Киеве ученица 1-го класса во время перемены в столовой потеряла сознание. Через две минуты "скорая" зафиксировала клиническую смерть и вызвала реанимационную бригаду. Врачам удалось спасти ребенка. 

Ранее в одной из гимназий Бердянска в Запорожской области во время урока физкультуры умерла 12-летняя школьница. 
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Источник:

УНИАН

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