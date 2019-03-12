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Засыпало всю Соломенку: из окон Апелляционного суда в Киеве "выдуло" тысячи дел

Сегодня, 09:17

Документы вылетели на проезжую часть у суда и кладбище

Facebook/Киевский апелляционный суд
Facebook/Киевский апелляционный суд.
Засыпало всю Соломенку: из окон Апелляционного суда в Киеве "выдуло" тысячи дел //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/759/4ac/5c87594ac27e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/759/4ac/5c87594ac27e6.jpg Происшествия Документы вылетели на проезжую часть у суда и кладбище

Тысячи апелляционных дел вылетели из окон Киевского апелляционного суда, который расположен на Соломенской площади, сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел накануне, 11 марта, когда в столице разбушевался ураган, что, вероятно, и стало причиной ЧП.

Как отмечается в паблике, вся Соломенская площадь, проезжая часть и кладбище неподалеку от суда засыпало документами.

Ранее мы сообщали, что в результате шквального ветра в Киеве были десятки поваленных деревьев и сорванных крыш.

Также сообщалось, что непогода натворила немало бед и в регионах.

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Тег Киев, документ, непогода, шквал, Апелляционный суд

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