Засыпало всю Соломенку: из окон Апелляционного суда в Киеве "выдуло" тысячи дел

Документы вылетели на проезжую часть у суда и кладбище

Facebook/Киевский апелляционный суд.

Засыпало всю Соломенку: из окон Апелляционного суда в Киеве "выдуло" тысячи дел //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/759/4ac/5c87594ac27e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/759/4ac/5c87594ac27e6.jpg 2019-03-12T09:17:00+02:00 Происшествия Документы вылетели на проезжую часть у суда и кладбище

Тысячи апелляционных дел вылетели из окон Киевского апелляционного суда, который расположен на Соломенской площади, сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел накануне, 11 марта, когда в столице разбушевался ураган, что, вероятно, и стало причиной ЧП.

Как отмечается в паблике, вся Соломенская площадь, проезжая часть и кладбище неподалеку от суда засыпало документами.

Ранее мы сообщали, что в результате шквального ветра в Киеве были десятки поваленных деревьев и сорванных крыш.

Также сообщалось, что непогода натворила немало бед и в регионах.

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