Засыпало всю Соломенку: из окон Апелляционного суда в Киеве "выдуло" тысячи дел
Документы вылетели на проезжую часть у суда и кладбище
Тысячи апелляционных дел вылетели из окон Киевского апелляционного суда, который расположен на Соломенской площади, сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.
Инцидент произошел накануне, 11 марта, когда в столице разбушевался ураган, что, вероятно, и стало причиной ЧП.
Как отмечается в паблике, вся Соломенская площадь, проезжая часть и кладбище неподалеку от суда засыпало документами.
Ранее мы сообщали, что в результате шквального ветра в Киеве были десятки поваленных деревьев и сорванных крыш.
Также сообщалось, что непогода натворила немало бед и в регионах.
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