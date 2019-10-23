Жена погибшего "Сенсея": Версия самоубийства исключена

/ Фото: Сегодня

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Стали известны новые подробности резонансного взрыва в центре Киева. Друзья и побратимы погибшего военного Виктора Дегтярева с позывным "Сенсей" рассказали "Сегодня" новые подробности – почему он находился вечером на ступеньках здания на Пушкинской и какие события были в его жизни накануне трагического взрыва.

По словам друзей "Сенсея", есть глубокие сомнения в том, что граната была взорвана намеренно.

"Он всегда отличался собранностью, поэтому сложно представить, что он игрался с гранатой. Кроме того, не стыкуется то, что это было самоубийство. Ведь рядом был еще один человек. Виктор никогда бы не пошел на то, чтобы из-за него вот так погиб человек", – рассказала нам знакомая погибшего, волонтер Наталья Степанова.

В то же время, по словам Натальи, у Виктора было напряженное эмоциональное состояние – возникли проблемы с получением положенных ему денег, на которые он хотел купить квартиру.

"Он с семьей снимал квартиру. Есть информация, что хозяин квартиры попросил Виктора освободить жилье из-за того, что квартира то ли продавалась, то ли хозяин хотел брать за нее увеличенную плату. То есть, Виктор был вынужден срочно съезжать. Так вот как раз накануне выезда из квартиры Виктор перевозил семейные вещи и детские игрушки в свой офис. Но, в то же время, он обожал свою семью. Не верится, что это было самоубийство. Что касается похорон, то волонтеры намерены добиться того, чтобы Виктор был похоронен на Аллее Славы Лесного кладбища столицы", – добавила волонтер.

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Военный, который хорошо знал Виктора, глава общественной организации "Сердца киборгов" Анатолий Свирид о погибшем говорит так:

"Он для меня был воином и мужчиной. Отцом и наставником. Родом Виктор из России, но уже давно переехал жить в Украину. У него семья, жена, дети. Он также состоял в Федерации кунг-фу Украины, был тренером, из-за чего у него был позывной "Сенсей".

Жена погибшего, Александра, рассказала нам, что, на ее взгляд, Виктор случайно упустил гранату.

"Версия самоубийства исключена", – подчеркнула она.

К этому вдова добавила, что время и место прощания она сообщит завтра на своей странице в соцсети, но не исключает, что похоронят Виктора на Аллее Славы Лесного кладбища.

Напомним, вечером 22 октября в Киеве на улице Пушкинской прогремел мощный взрыв. Погибли два человека.

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