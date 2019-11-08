Жена "святошинского стрелка": "Он хороший охотник"

По словам женщины, они с адвокатом и супругом будут просить судью про домашний арест

/ Фото: Сегодня

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Жена "святошинского стрелка" Алексея Берестецкого Галина сообщила сайту "Сегодня" в своем первом комментарии СМИ, что ее супруг имеет инвалидность, а конфликт с соседями, который закончился стрельбой, начался еще летом прошлого года.

"Будем просить судью домашний арест. Алексей имеет инвалидность. Конфликт начался ориентировочно летом прошлого года. По данным ОСМД, долг за коммуналку составил около 100 тыс. грн. Алексей не соглашался с этой суммой", – сказала Галина Берестецкая сайту "Сегодня".

При этом женщина вовсю нахваливает своего супруга: "Он самородок, талантливейший человек, хороший охотник".

Напомним, что вечером 6 ноября в жилом доме на улице Чаадаева Алексей Берестецкий в ходе разговора с соседями открыл по ним стрельбу, в результате чего был тяжело ранен мужчина. У пострадавшего – два огнестрельных ранения в ногу, перебита кость и артерия. Он до сих пор находится в реанимации.

Стрелку было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В пятницу, 8 ноября, Святошинский районный суд должен рассмотреть ему меру пресечения.

Подробности инцидента смотрите в сюжете:

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