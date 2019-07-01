Гибель детей на пожаре в Одесской области: копы сообщили первые результаты расследования

В полиции подтвердили, что во время смертельного пожара матери были пьяными

Иллюстрация. Фото: Информатор

В Одесской области полицейские устанавливают подробности и обстоятельства пожара в селе Черное, в котором погибли четверо детей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, около 7:00 в одном из частных домов села, где находились четыре маленьких девочки, вспыхнул огонь. Местные жители, заметив задымление, вызвали спасателей, но, к сожалению, детей обнаружили уже без признаков жизни.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Окнянского и Подольского подразделений полиции.

"Как установили полицейские, две местные жительницы 19-ти и 23-х лет оставили детей дома без присмотра, а сами пошли в гости к подруге. После трагедии их обнаружили в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза", – заявили копы.

По словам начальника Подольского отдела полиции Николая Пищанского, правоохранители допрашивают свидетелей, родителей детей и решают, по какой статье квалифицировать уголовное производство.

Напомним, ранее в Кривом Роге во время пожара в квартире четырехэтажного дома пострадали трое детей. Огонь вспыхнул на балконе второго этажа, и до приезда спасателей местные жители помогли выбраться детям из горящей квартиры.

Также мы писали о том, как в Хмельницкой области пожар в жилом доме унес жизнь трехлетнего ребенка. О пожаре спасателям сообщил сосед, который заметил, что из дома поднимается густой черный дым. Еще до прибытия подразделений, мужчина ворвался в горящий дом и спас 58-летнюю женщину и пятилетнего ребенка.

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