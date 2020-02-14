Жуткое ДТП на Березняках: от удара пешеход перевернулся в воздухе несколько раз (видео 18+)

В Киеве сегодня днем, 14 февраля, на улице Березняковской, 12 автомобиль Mercedes-Benz сбил мужчину, переходящего улицу по пешеходному переходу.
На опубликованном видео видно, что человек с сумкой идет по "зебре". Затем он ускоряется поскольку машины несутся на высокой скорости. И за пару метров до конца "зебры" его сбивает летящий на скорости автомобиль, водитель которого слишком поздно начал притормаживать и сворачивать ближе к обочине. Сбитый пешеход несколько раз перевернулся в воздухе и упал в нескольких метрах от пешеходного перехода.
Осторожно, видео не предназначено для детей или людей со слабой психикой! (18+)
Очевидцы утверждают, что пешехода сбил автомобиль Mercedes. Пострадавшего мужчину госпитализировала скорая.
В полиции Днепровского района Киева, смогли только подтвердить, что факт ДТП имел место на улице Березняковской.
"Сейчас мы ждем информацию от следователей, на место выезжала следственно-оперативная группа", – рассказали в Днепровском управлении полиции.
Там не смогли сообщить ни марку автомобиля, ни возраст и состояние человека, которого сбил автомобиль. Тем не менее, сайту "Сегодня" удалось узнать, что ДТП произошло еще днем в 13:40 на улице Березняковсой, 12.
"Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на пешехода, предварительно это произошло на пешеходном нерегулированном переходе. Мужчина 1968 года рождения с травмами доставили в больницу скорой медицинской помощи", – сообщил наш источник.
О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно. Также неизвестно проходил ли водитель автомобиля проверку на драгере.
Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.
Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.
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