Жуткое ДТП под Киевом: Kia врезалась в Porsche и влетела в отбойник

Водитель "корейца" был пьян

Фото: kiev.informator.ua.

















На Днепровском шоссе под Киевом легковушка Kia на большой скорости зацепила Porsche 911 Carrera, а потом врезалась в отбойник. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня ночью около 0:05 в районе села Новые Безрадичи. Как рассказал водитель Porsche, он с девушкой-пассажиром двигался по шоссе в сторону Киева. Мужчина остановил автомобиль у обочины дороги и включил "аварийку", так как у машины спустило колесо. Спустя некоторое время в Porsche на высокой скорости врезалась Kia. От удара водитель "корейца" потерял управление, и автомобиль, пролетев несколько десятков метров, ударился задней частью в отбойник, вылетела обратно на дорогу и несколько раз развернулась. По словам водителя Porsche, водитель Kia был очень пьян.

На момент аварии в Kia находились трое человек: водитель и два пассажира: мужчина и девушка. В ДТП пострадала девушка-пассажир "корейца" и его водитель: их госпитализировали в ближайшую больницу.

Напомним, не так давно в Киеве в ДТП перевернулась легковушка. Авария произошла на бульваре Леси Украинки с участием двух иномарок. В результате аварии никто не пострадал, несмотря на то, что машина оказалась верх дном.

Кроме того, мы сообщали , что в Киевской области за сутки в ДТП пострадали трое детей.

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