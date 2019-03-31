Жуткое ДТП в центре Киева: столкнулись Lexus и Mercedes

Один автомобиль снес светофор, а второй – влетел в здание

Жуткое ДТП в центре Киева: столкнулись Lexus и Mercedes 2019-03-31T08:49:00+03:00 Происшествия Один автомобиль снес светофор, а второй - влетел в здание

















Жуткое ДТП произошло 30 марта около 22:00. Как рассказал водитель Lexus, он двигался по бульвару Шевченко на зеленый свет, но в этот момент на перекресток с улицы Терещенковской на красный сигнал светофора выехал Mercedes. После столкновения Mercedes влетел в забор и снес светофор, а Lexus развернуло на дороге, в результате чего автомобиль влетел в здание. В ДТП никто не пострадал.

Напомним, вечером 28 марта ДТП с автомобилем Smart произошло на улице Симона Петлюры в Киеве. В результате инцидента пострадала девушка, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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