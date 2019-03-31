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Жуткое ДТП в центре Киева: столкнулись Lexus и Mercedes

Сегодня, 08:49

Один автомобиль снес светофор, а второй – влетел в здание

Жуткое ДТП в центре Киева: столкнулись Lexus и Mercedes Происшествия Один автомобиль снес светофор, а второй - влетел в здание

В Киеве, где не так давно столкнулись военный грузовик и Chevrolet на пересечении бульвара Шевченко и улицы Терещенковской столкнулись Mercedes и Lexus. Из-за столкновения один автомобиль влетел в забор и снес светофор, а второй врезался в здание. Об этом сообщает "Информатор".

Жуткое ДТП произошло 30 марта около 22:00. Как рассказал водитель Lexus, он двигался по бульвару Шевченко на зеленый свет, но в этот момент на перекресток с улицы Терещенковской на красный сигнал светофора выехал Mercedes. После столкновения Mercedes влетел в забор и снес светофор, а Lexus развернуло на дороге, в результате чего автомобиль влетел в здание. В ДТП никто не пострадал.

Напомним, вечером 28 марта ДТП с автомобилем Smart произошло на улице Симона Петлюры в Киеве. В результате инцидента пострадала девушка, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег Киев, ДТП, столкновение, lexus, Mercedes

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