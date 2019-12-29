Жуткое ДТП в Киеве: Toyota переехала спасателя (18+)

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве ночью 27 декабря произошло жуткое ДТП – Toyota сбила мужчину на улице Московской, 29. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Свидетели говорят, "самое ужасное, что пока мужчина лежал под машиной, водитель джипа проехал вперед и назад передним колесом по всему телу мужчины, включая голову", – говорится в сообщении.

/ Фото: Киев Оперативный

При этом в Украинском научно-исследовательском институте гражданской защиты сообщили, что пострадавший – капитан службы гражданской защиты Набоков Юрий. Там уточнили, что спасателя на пешеходном переходе сбил внедорожник, который мчался на высокой скорости по встречной полосе.

"В результате наезда Юрий получил тяжелую черепно-мозговую травму с многочисленными гематомами. Сейчас он находится в реанимации Киевской городской клинической больницы № 17 в тяжелом состоянии. Коллектив УкрНИИГЗ просит всех неравнодушных помочь спасти жизнь нашего коллеги-спасателя", - говорится в сообщении института.

Напомним, 26 декабря в международном аэропорту "Борисполь" 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров. Ее госпитализировали в больницу без сознания, состояние тяжелое. Водитель не сбегал с места аварии.

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