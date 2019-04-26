В Киеве Nissan на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку

Ребенка госпитализировали в бессознательном состоянии

В Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку.

По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить.

Школьницу от удара отбросило на несколько метров. Ее госпитализировали в больницу без сознания, состояние тяжелое. Водитель не сбегал с места аварии.

Она шла, было много машин, а я слышу такой стук и вижу – ребенок летит. А он вывернул, люди из-за забора повыбегали, такой грохот был", – рассказал очевидцы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Большой Васильковской, 34, произошло ДТП с участием элитной иномарки и велосипеда. Так, водитель автомобиля Bentley, выезжая со двора, не заметил велосипедиста, работающего в одной из курьерских служб столицы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что недавно в селе Глушки Белоцерковского района водитель совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм байкер скончался на месте происшествия, а водитель с места ДТП сбежал. Позже его машину нашли на одной из автостоянок в Киеве, а самого водителя задержали.

Тем временем, в конце марта в Киеве водитель машины на еврономерах сбил мотоциклиста. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

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