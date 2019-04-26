Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве Nissan на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку

Сегодня, 13:54

Ребенка госпитализировали в бессознательном состоянии


В Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку.

По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить.

Школьницу от удара отбросило на несколько метров. Ее госпитализировали в больницу без сознания, состояние тяжелое. Водитель не сбегал с места аварии.

Она шла, было много машин, а я слышу такой стук и вижу – ребенок летит. А он вывернул, люди из-за забора повыбегали, такой грохот был", – рассказал очевидцы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Большой Васильковской, 34, произошло ДТП с участием элитной иномарки и велосипеда. Так, водитель автомобиля Bentley, выезжая со двора, не заметил велосипедиста, работающего в одной из курьерских служб столицы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что недавно в селе Глушки Белоцерковского района водитель совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм байкер скончался на месте происшествия, а водитель с места ДТП сбежал. Позже его машину нашли на одной из автостоянок в Киеве, а самого водителя задержали.

Тем временем, в конце марта в Киеве водитель машины на еврономерах сбил мотоциклиста. Подробности смотрите в видео "Сегодня".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ДТП, проспект науки

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве Nissan на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП в Запорожской области: мотоциклист врезался в легковушку

Сегодня, 12:47

Мотоциклист не заметил машину, стоявшую на обочине

Состояние МакSим после аварии: новые подробности

Сегодня, 12:02

Певица получила травму подбородка и многочисленные гематомы

В США фура сравняла с землей жилой дом

Вчера, 20:51

Грузовик продолжал двигаться до тех пор, пока от здания не остались лишь щепки

Водителя Audi, устроившего кровавое ДТП в Киеве, оставили за решеткой

Вчера, 16:27

Подозреваемый в смертельном ДТП был в состоянии наркотического опьянения

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

5 правил женщины в возрасте, которая вызывает интерес у мужчин

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Как выглядит внутри созданный в США самый большой самолет

Украинцы рискуют остаться без субсидии: кому это грозит

Почему загадочная Ямальская воронка исчезла

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Волк подошел к собаке вплотную: хозяин мог только смотреть

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Асмус смутила подписчиков своими ступнями