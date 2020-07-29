Жуткое ДТП в Киевской области: 26-летняя девушка на Nissan въехала в грузовик (видео)

Авария произошла в Макарове, обе машины из-за столкновения слетели в кювет

В пгт Макаров Киевской области произошло жуткое ДТП – девушка за рулем Nissan Qashqai врезалась в грузовик.

Об этом сообщает патрульная полиция региона.

"На улице Б. Хмельницкого пгт Макаров. 26-летняя гражданка, управляя автомобилем Nissan Qashqai, нарушила требование дорожного знака 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и совершила столкновение с грузовым автомобилем Scania, водитель которого двигался по главной дороге Макаров – Комаровка", – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель внедорожника получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

Также копы опубликовали видео аварии:

Напомним, 28 июля на Выдубичах в Киеве произошло смертельное ДТП. Как сообщали новости "Сегодня", на Надднепрянском шоссе Toyota влетела под грузовик. Погиб водитель внедорожника.

Также мы писали, что под Киевом на Бориспольской трассе утром 27 июля столкнулись микроавтобус и легковушка. После столкновения на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте. В машине, кроме водителя, никого не было.

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