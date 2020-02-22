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Жуткое ДТП в Киевской области: пострадал девятимесячный малыш и четверо взрослых

22 февраля, 14:18

В Путровке столкнулись две легковушки

В селе Путровка Васильковского района в Киевской области около полуночи столкнулись Volkswagen и Fiat Tipo, в результате чего пострадал девятимесячный ребенок и четверо взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Автомобили столкнулись, когда водитель автомобиля Volkswagen начал совершать левый маневр, и в это время автомобиль Fiat Tipo двигался по встречной полосе главной дороги. В результате аварии пострадали пассажиры первой машины, девятимесячный ребенок, 25-летняя и 50-летняя женщины, все жители Киева. 34-летний водитель и его 29-летняя жена, местные жители, также получили травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве на проспекте Науки, 88 произошла массовая авария – там столкнулись сразу шесть транспортных средств – Tata, маршрутка "Богдан", Chevrolet Aveo, Daewoo Nexia, Kia и Hyundai. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза и он въехал в другие автомобили.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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авария ДТП киевская область

Источник: Сегодня

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