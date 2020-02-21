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В Киеве у грузовика отказали тормоза: машина въехала в маршрутку и четыре легковушки (видео)

21 февраля, 15:05

Больше всего повреждения получила машина Daewoo Nexia, а Hyundai от удара заехал в клумбу

В Киеве в пятницу, 21 февраля, на проспекте Науки, 88 произошла массовая авария – там столкнулись сразу шесть транспортных средств. Как сообщает Telegram-канале "Киевские новости", столкнулись грузовик Tata, маршрутка "Богдан", Chevrolet Aveo, Daewoo Nexia, Kia и Hyundai.

По предварительной информации, грузовик ехал в сторону Столичного шоссе и у него отказали тормоза. В итоге авто понеслось вниз по улице и врезалось в маршрутку и Chevrolet Aveo, также под удар попали еще три легковушки. В итоге неуправляемое авто остановилось.

Больше всего повреждения получила машина Daewoo Nexia, а Hyundai от удара заехал в клумбу.

На данный момент на проспекте Науки образовалась серьезная пробка.

В сети появились фото и видео с места аварии:

Видео: Киевские новости

Напомним, ранее на бульваре Дружбы народов девушка-водитель автомобиля Audi не сдержала безопасной дистанции и совершила столкновение с автомобилем Nissan, тот по инерции столкнулся с Renault, а последний – с автомобилем Hyundai.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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Киев ДТП проспект науки

Источник: Сегодня

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