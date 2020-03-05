Звезде русского шансона запретили въезд в Украину на три года

В аэропорту "Борисполь" 4 марта пограничники не пропустили в Украину известного певца из России и запретили ему въезд на территорию страны сроком на 3 года, сообщает Госпогранслужба.

Как оказалось, у мужчины были проблемы с украинским законодательством. Он прибыл рейсом "Рига – Киев", и при проверке документов сработала база данных, в которой содержались поручения правоохранительных органов в отношении него.

"В ходе беседы сотрудники Госпогранслужбы также выяснили, что участник одной из российских музыкальных групп, а ныне сольный исполнитель, недавно гастролировал в оккупированном Донецке. Конечно же, попал он туда незаконным способом – через закрытый пункт пропуска на неподконтрольной украинские власти участке российско-украинской границы. Таким же образом он и покинул оккупированную территорию", – сообщили пограничники.

В Госпогранслужбе имени певца не назвали, однако опубликовали фотографию артиста из оккупированного Донецка. Аналогичное фото есть в Инстаграме Сергея Куприка, экс-солиста группы "Лесоповал",который сейчас выступает сольно.

Также запрет получил еще один музыкант из России, прибывший в аэропорт "Киев" рейсом из Братиславы.

"В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что гражданин РФ прибыл в Украину на прослушивание и для участия в фестивале классической музыки. Пересечь государственную границу российском флейтисту помешало нарушение украинского законодательства. Правоохранители выяснили, он посещала территорию оккупированного полуострова АР Крым", – сообщили пограничники.

Напомним, недавно сообщалось о том, что СБУ запретила въезд в Украину Валерию Сюткину. А еще в январе разгорелся скандал из-за российской блогерши и экс-журналистки пропагандистского телеканала "Россия" Александры Митрошиной – она уклонилась от ответа активистов на вопрос, кому принадлежит аннексированный ее страной Крым. Митрошиной запретили въезд в Украину.

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