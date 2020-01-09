Блогеру из России запретили въезд в Украину: появилось видео

Александра Митрошина не сможет попасть в страну ближайшие три года

/ Фото: ГПСУ

Российскому блогеру Александре Митрошиной, на встрече с которой в Киеве произошло жесткое задержание украинских активистов, запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"8 января в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы проставили запрет въезда в Украину сроком на 3 года гражданке России 1994 года рождения", – рассказали в пресс-службе.

Российскую блогерку, которая нарушила правила въезда-выезда в оккупированный Крым, пограничники задержали в "Борисполе" – она хотела выехать из Украины. Девушка проходила оформления на рейс в Минск.

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"Ей было доказано решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставлена ​​соответствующая отметка в паспортный документ", – отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, в Киеве полицейские жестко задержали двух активистов движения "Відсіч", которые пришли на встречу с российским блогером Александрой Митрошиной, побывавшей в оккупированном Крыму, которая уклонилась от ответа на вопрос, кому принадлежит полуостров.

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