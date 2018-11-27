Без холодной воды в Киеве остались жители 10 улиц

Во вторник, 27 ноября, в Киеве без холодной воды оказались жители 10 улиц. Это произошло из-за аварий на сетях водоснабжения, сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

По данным компании, по состоянию на 16:00 аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений. Подача воды временно отсутствует по таким адресам: ул. Юрия Ильенко, 85, 87; бул. Дружбы Народов, 14, 14А; ул. Лютеранская 17, 17А; пр-т. Юрия Гагарина, 3; ул. Парково-Сырецкая, 8; ул. Озерная, 6, 8; пер. Балтийский; ул. Генерала Наумова с дома №2 по №58; ул. Василия Степанченко 1, 2, 3, 4, 5, 6; а также пр-т. Воздухофлотский, 58.

В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений – одни сутки.

Напомним, в компании почти каждый день сообщают о прорывах труб в разных районах Киева. Так, 23 ноября мы сообщали, что произошла авария в сети холодного водоснабжения, потому холодная вода была отключена на восьми улицах, в частности, на проспекте Победы, Большой Васильковской, Щербакивского, Шепетовской, Шевченко, Покотило, Борщаговской и проспекте Леся Курбаса.

Добавим также, что Киев продолжает страдать из-за масштабных порывов. Как и прогнозировали, их количество после начала отопительного сезона и возобновления горячего водоснабжения резко выросло. На выходных в городе снова произошло несколько крупных аварий на сетях, из-за которых на дорогах появились гигантские ямы.