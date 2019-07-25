Большой потоп: 16-этажку в Киеве заливает до десятого этажа

Жители рассказывают, что дождь идет прямо в их квартирах, а ремонт дома ситуацию не исправил

Подтоплен потолок и отклеиваются обои: жители столичной многоэтажки со страхом ждут следующего дождя, потому что тогда в их квартирах льет почти как на улице. Коммунальщики от проблемы отмахиваются – мол, дыры залатали, а насколько качественно – покажет время.

Жительница дома Татьяна Горбулинская рассказывает, как вода заливает ее квартиру. Утверждает: во время очередного потопа потопа 16-этажку залило до десятого этажа.

"Целый фонтан полился сюда. А у меня больших тазов нет. Мне приходилось с маленькой мисочкой бегать", – говорит Татьяна Горбулинская.

Линолеум из общего коридора теперь сохнет на балконе. А возле трубы напоготове стоят ведра. Соседка Владислава шутит: хорошо, что любит вышивать, теперь собственными картинами прикрывает вздутые от воды обои.

"По всей этой стене были вздутые обои. Бордюр отклеился. И вот, если убрать картинку – видно вздутость. За комодом тоже вздутое", – рассказывает киевлянка Владислава Максакова.

Из-за влаги в стене Владиславе запретили включать свет в коридоре. Но так, по крайней мере, не видно всего ужаса, говорит она.

"Прихожу домой, смотрю на эти стены, и очень расстраиваюсь", – говорит Владислава.

Больше всего боятся следующей грозы жители верхнего этажа. Вода с чердака течет прямо в щитовую рядом с входной дверью.

"Вот потеки, вот тоже потеки. Вот это все потеки, все вода текла", – показывает житель дома Евгений.

"Тонет" дом уже два года. Дождевая вода собирается на техническом этаже из-за забитых труб. И потом уже вода начала растекаться по квартирам, говорят жители.

Люди неоднократно обращались в управляющую компанию. Наконец, те объявили тендер на 124 тыс. гривен. За эти деньги заменили часть трубы и залатали кровлю. Однако жильцы утверждают: работы провели некачественно: в рубероиде за месяц образовались дыры. Однако, директор ЖЭКа рассказывает, что материалы хорошие и работы проведены как следует.

"Время покажет сколько он может прослужить. Не было там дыр. Следов подтекания нового рубероида обнаружено не было", – говорит руководитель ЖЭКа Александр Яковенко.

Мария Осипчук похожие истории слышала сотни раз. Она – эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг. Жителям советует идти в суд.

"Первым делом, следует выяснить, что было с тем тендером. Если там действительно были злоупотребления, то нужно писать жалобы везде, куда возможно. Параллельно с этим я бы советовала создавать ОСМД" – говорит юрист Мария Осипчук.

Директор ЖЭКа признается: не хотелось бы, чтобы жители создавали ОСМД. И пообещал, что через две недели все починят. Журналисты "Сегодня" проследят за тем, сдержат ли коммунальщики слово.

Напомним, 14 июля ливень, в результате которого в Киеве оказались подтопленными множество улиц, стал рекордным.Тогда "поплыла" Борщаговка и Индустриальный мост. Сильнее всего были затоплены улицы Казимира Малевича, Кудряшова и проспект Космонавта Комарова.

Отметим, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий. В Буче штормовой ветер ломал столетние дубы и выкорчевывал с корнем многолетние сосны.

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