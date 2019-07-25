Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

Большой потоп: 16-этажку в Киеве заливает до десятого этажа

25 июля, 17:16

Жители рассказывают, что дождь идет прямо в их квартирах, а ремонт дома ситуацию не исправил

Подтоплен потолок и отклеиваются обои: жители столичной многоэтажки со страхом ждут следующего дождя, потому что тогда в их квартирах льет почти как на улице. Коммунальщики от проблемы отмахиваются – мол, дыры залатали, а насколько качественно – покажет время.


Жительница дома Татьяна Горбулинская рассказывает, как вода заливает ее квартиру. Утверждает: во время очередного потопа потопа 16-этажку залило до десятого этажа.

"Целый фонтан полился сюда. А у меня больших тазов нет. Мне приходилось с маленькой мисочкой бегать", – говорит Татьяна Горбулинская.

Линолеум из общего коридора теперь сохнет на балконе. А возле трубы напоготове стоят ведра. Соседка Владислава шутит: хорошо, что любит вышивать, теперь собственными картинами прикрывает вздутые от воды обои.

"По всей этой стене были вздутые обои. Бордюр отклеился. И вот, если убрать картинку – видно вздутость. За комодом тоже вздутое", – рассказывает киевлянка Владислава Максакова.

Из-за влаги в стене Владиславе запретили включать свет в коридоре. Но так, по крайней мере, не видно всего ужаса, говорит она.

"Прихожу домой, смотрю на эти стены, и очень расстраиваюсь", – говорит Владислава.

Больше всего боятся следующей грозы жители верхнего этажа. Вода с чердака течет прямо в щитовую рядом с входной дверью.

"Вот потеки, вот тоже потеки. Вот это все потеки, все вода текла", – показывает житель дома Евгений.

"Тонет" дом уже два года. Дождевая вода собирается на техническом этаже из-за забитых труб. И потом уже вода начала растекаться по квартирам, говорят жители.

Люди неоднократно обращались в управляющую компанию. Наконец, те объявили тендер на 124 тыс. гривен. За эти деньги заменили часть трубы и залатали кровлю. Однако жильцы утверждают: работы провели некачественно: в рубероиде за месяц образовались дыры. Однако, директор ЖЭКа рассказывает, что материалы хорошие и работы проведены как следует.

"Время покажет сколько он может прослужить. Не было там дыр. Следов подтекания нового рубероида обнаружено не было", – говорит руководитель ЖЭКа Александр Яковенко.

Мария Осипчук похожие истории слышала сотни раз. Она – эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг. Жителям советует идти в суд.

"Первым делом, следует выяснить, что было с тем тендером. Если там действительно были злоупотребления, то нужно писать жалобы везде, куда возможно. Параллельно с этим я бы советовала создавать ОСМД" – говорит юрист Мария Осипчук.

Директор ЖЭКа признается: не хотелось бы, чтобы жители создавали ОСМД. И пообещал, что через две недели все починят. Журналисты "Сегодня" проследят за тем, сдержат ли коммунальщики слово.

Напомним, 14 июля ливень, в результате которого в Киеве оказались подтопленными множество улиц, стал рекордным.Тогда "поплыла" Борщаговка и Индустриальный мост. Сильнее всего были затоплены улицы Казимира Малевича, Кудряшова и проспект Космонавта Комарова.

Отметим, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий. В Буче штормовой ветер ломал столетние дубы и выкорчевывал с корнем многолетние сосны.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ЖКХ, потоп, залило

Вы сейчас просматриваете новость " Большой потоп: 16-этажку в Киеве заливает до десятого этажа". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По Киеву прошелся сильный ливень: несколько районов затоплены, фото и видео

14 июля, 17:25

Пользователи сети публикуют фото и видео затопленных улиц

Люди без света и затопленные хозяйства: что натворила непогода в Украине

23 июня, 11:29

В последнее время особенно сильно из-за "сюрпризов" погоды страдают жители западных областей

Киевляне опубликовали видео заплыва машин по затопленной улице

31 мая, 09:51

Инцидент произошел на Железнодорожном шоссе

Сорванные крыши, порваны провода и поваленные деревья: фото и видео смерча в Житомирской области

17 мая, 14:24

Спасатели откачивают воду с дворов частных хозяйств

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

10 продуктов, которые помогают сбросить вес

Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением

Как спастись от клещей

В Польше найден металлический пропеллер, которому около 3000 лет

Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото

Израильские ученые: родители смогут выбрать пол ребенка

Чем полезен мед для бегуна: это стоит знать

Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты

Кто они – самые красивые бегуньи мира?

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Грустная судьба чудесных советских актрис

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Пять нервных привычек, которые могут испортить здоровье

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь